FENERBAHÇE HABERİ - Real Betis’ten Amrabat açıklaması! Geleceği hakkında net mesaj geldi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Betis Başkanı Angel Haro, Amrabat'ın geleceğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kendisiyle görüşüyoruz. Performansından memnunuz" ifadelerini kullandı. Haro ayrıca, Utrecht maçında sakatlanarak operasyon geçiren oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini umduklarını belirtti.