FENERBAHÇE HABERİ - Real Betis’ten Amrabat açıklaması! Geleceği hakkında net mesaj geldi

Real Betis Başkanı Angel Haro, Amrabat'ın geleceğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kendisiyle görüşüyoruz. Performansından memnunuz" ifadelerini kullandı. Haro ayrıca, Utrecht maçında sakatlanarak operasyon geçiren oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini umduklarını belirtti.
29 yaşındaki Faslı futbolcu, Real Betis formasıyla LaLiga'da 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı ve toplam 721 dakika süre aldı. Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.
