FENERBAHÇE HABERİ - Real Betis'ten Amrabat açıklaması! Geleceği hakkında net mesaj geldi

Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat için İspanyol kulübünden net mesaj geldi. Başkan Angel Haro, Faslı orta sahanın performansından memnun olduklarını açıkladı. İşte o açıklama... (FB spor haberleri)

Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e 1 yıllığına kiraladığı Sofyan Amrabat, İspanyol temsilcisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin gelecek planları arasında yer almayan deneyimli orta sahanın Betis'teki durumu merak edilirken, kulüp başkanından gelen açıklama tabloyu netleştirdi.

Real Betis Başkanı Angel Haro, Amrabat'ın geleceğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kendisiyle görüşüyoruz. Performansından memnunuz" ifadelerini kullandı. Haro ayrıca, Utrecht maçında sakatlanarak operasyon geçiren oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini umduklarını belirtti.

29 yaşındaki Faslı futbolcu, Real Betis formasıyla LaLiga'da 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı ve toplam 721 dakika süre aldı. Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

