Milli yıldızımız Arda Güler'den akıl dolu hareket!

La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Real Madrid'de ilk golün asisti Arda Güler'den gelmişti.

Milli yıldız, Aurelien Tchouameni'ye yaptığı asistle takımını 1-0 öne taşıyan golde önemli pay sahibi olmuştu. Genç futbolcunun ilk gol öncesi yaptığı hareket dikkat çekti.

Korner öncesi köşe vuruşunu kullanan takım arkadaşına doğru hareket eden Arda, asist öncesinde ayakkabısını bağlayarak Celta Vigo defansını adeta uyuttu. Ayakkabısını bağlarken savunmayı kontrol eden yıldız oyuncu, hemen topu alarak yaydaki Tchouameni'ye çevirdi ve Fransız oyuncu tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

İŞTE O ANLAR