Roma-Stuttgart MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Roma ile Stuttgart, ilk 8 yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, 12 puanla 10. sırada yer alırken, aynı puana sahip Stuttgart ise Sebastian Hoeness önderliğinde 9. basamakta bulunuyor. Son hafta öncesi hata payının kalmadığı bu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Roma-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Roma-Stuttgart maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

ROMA-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Stuttgart maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Christante, Kone, Wesley; Pellegrini, Dybala; Ferguson

Stuttgart: Nubel; Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Andres; Leweling, Deniz Undav, Fuhrich; Demirovic