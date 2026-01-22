CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma-Stuttgart MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Stuttgart MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Roma ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. İlk 8 yolunda hata yapmak istemeyen Gasperini ve öğrencileri, 12 puanla 10. sırada bulunurken, aynı puana sahip Hoeness ve ekibi ise 9. sırada yer alıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, son hafta öncesi iki ekipte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler merakla, "Roma-Stuttgart maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Roma-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 13:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma-Stuttgart MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Roma ile Stuttgart, ilk 8 yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, 12 puanla 10. sırada yer alırken, aynı puana sahip Stuttgart ise Sebastian Hoeness önderliğinde 9. basamakta bulunuyor. Son hafta öncesi hata payının kalmadığı bu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Roma-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Roma-Stuttgart maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

ROMA-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Stuttgart maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Christante, Kone, Wesley; Pellegrini, Dybala; Ferguson

Stuttgart: Nubel; Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Andres; Leweling, Deniz Undav, Fuhrich; Demirovic

ASpor CANLI YAYIN

Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında...
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Davos'ta Gazze Barış Kurulu! Türkiye masada: Trump: Gazze'de ateşi söndüreceğiz
Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi!
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Utrecht-Genk maçı bilgileri Utrecht-Genk maçı bilgileri 13:15
Nice-Go Ahead Eagles maçı detayları Nice-Go Ahead Eagles maçı detayları 13:07
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! 12:44
F.Bahçe'ye Kayla McBride'dan kötü haber F.Bahçe'ye Kayla McBride'dan kötü haber 12:40
Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı 12:01
Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! 11:56
Daha Eski
Beşiktaş’a Agbadou transferinde bonservis engeli! Beşiktaş’a Agbadou transferinde bonservis engeli! 11:56
Rangers-Ludogorets maçı detayları Rangers-Ludogorets maçı detayları 11:43
Salzburg-Basel maçı detayları Salzburg-Basel maçı detayları 11:26
Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! 11:26
PAOK-Real Betis maçı detayları PAOK-Real Betis maçı detayları 11:18
Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında... Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında... 11:10