Ferencvaros-Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ferencvaros ile Panathinaikos, üst sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak puanını 17'ye çıkarmak ve ilk 8'i garantilemek isteyen Macaristan temsilcisi, önemli bir avantaj peşinde. Deplasmanda sahaya çıkacak Panathinaikos ise 10 puanla yer aldığı 15. sıradan yukarı tırmanmak için 3 puan hedefiyle mücadele edecek. Peki, Ferencvaros-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FERENCVAROS-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Ferencvaros-Panathinaikos maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

FERENCVAROS-PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros-Panathinaikos maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FERENCVAROS-PANATHINAIKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ferencvaros: Grof; Gomez, Raemaekers, Szalai; Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu; Acolatse, Yusuf

Panathinaikos: Lafont; Calabria, Jedvaj, Touba, Kotsiras; Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Tetteh