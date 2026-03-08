Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Ligde son iki maçında puan kaybeden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda 4-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle moral buldu. Sarı-lacivertliler, ligde ikinci sıradaki yerini korumak ve namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Samsunspor ise Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda güçlü rakibinden puan veya puanlar almak istiyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.

Fenerbahçe-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi saat 20.00'de başladı. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını artırmak ve namağlup unvanını korumak için sahaya çıkıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanan bu kritik mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK VE KADRO DURUMU

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou, Fenerbahçe karşısında forma giyemiyor. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly ise maça yetiştirildi. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru ise maç kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU VE EKSİKLER

Sarı-lacivertliler, ligde son 10 maçta 1 galibiyet alabildi ancak Türkiye Kupası'ndaki 4-0'lık Gaziantep FK zaferiyle moral buldu. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo maçta forma giyemedi. Marco Asensio ise ilk 11'de başlıyor.

İKİ TAKIMIN REKABET GEÇMİŞİ

Ligde iki takım arasında oynanan 65 karşılaşmada Fenerbahçe 35, Samsunspor 12 galibiyet aldı, 18 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 110 gol atarken, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İlk yarıda oynanan maç 0-0 biterken, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.