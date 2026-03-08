Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi
Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi geçmiş transfer dönemlerinde anılan ve sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Leon Goretzka, Alman basınına geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 17:46
Goretzka'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Şunu söyleyebilirim ki, yurt dışında bir deneyim daha yaşamak beni kesinlikle cezbederdi. Kararımı açıkladığımda da bunu zaten söylemiştim; şu an bunun tam zamanı gibi hissediyorum.
Belki de yurt dışına gitmek için son şansım. Hâlâ gerçekten rekabetçi futbol oynamak istiyorum. Bakalım hangi fırsatlar çıkacak karşıma. Bu konuda tamamen rahatım. Her şeyi kendiliğinden gelmesine bırakıyorum."
SORU: "Siz daha çok 'güneş' mi yoksa 'İngiliz yağmuru' mu tipisiniz?"
"Kim güneşi sevmez ki, değil mi? Ama bir sonraki durağımı kesinlikle havaya göre seçmeyeceğim. Eminim güzel bir yer buluruz."
Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Goretzka, Alman ekibiyle sözleşme yenilemeyeceğini resmi web sitesinden açıklamıştı. Benzer bir açıklama Bayern Münih resmi web sitesinden de yapılmıştı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Leon Goretzka, Bavyera ekibiyle bu sezon şimdiye kadar 33 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
