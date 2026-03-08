CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi geçmiş transfer dönemlerinde anılan ve sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Leon Goretzka, Alman basınına geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 17:46
Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

İsmi geçmiş transfer dönemlerinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Leon Goretzka hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Goretzka, 6 Mart Cuma günü Bayern Münih'in sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 yendiği mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Maçın ardından Alman basınından Sky Sport'a konuşan Goretzka, geleceğiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Goretzka'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

"Şunu söyleyebilirim ki, yurt dışında bir deneyim daha yaşamak beni kesinlikle cezbederdi. Kararımı açıkladığımda da bunu zaten söylemiştim; şu an bunun tam zamanı gibi hissediyorum.

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Belki de yurt dışına gitmek için son şansım. Hâlâ gerçekten rekabetçi futbol oynamak istiyorum. Bakalım hangi fırsatlar çıkacak karşıma. Bu konuda tamamen rahatım. Her şeyi kendiliğinden gelmesine bırakıyorum."

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

SORU: "Siz daha çok 'güneş' mi yoksa 'İngiliz yağmuru' mu tipisiniz?"

"Kim güneşi sevmez ki, değil mi? Ama bir sonraki durağımı kesinlikle havaya göre seçmeyeceğim. Eminim güzel bir yer buluruz."

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Goretzka, Alman ekibiyle sözleşme yenilemeyeceğini resmi web sitesinden açıklamıştı. Benzer bir açıklama Bayern Münih resmi web sitesinden de yapılmıştı.

Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Leon Goretzka, Bavyera ekibiyle bu sezon şimdiye kadar 33 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 16:41
Trabzonspor, Kayseri'ye gitti Trabzonspor, Kayseri'ye gitti 16:41
Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 16:16
Fırtına'nın Kayseri kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:43
Trabzonspor'da hazırlıklar tamam! Trabzonspor'da hazırlıklar tamam! 15:39
Daha Eski
Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI 15:35
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi son notlar Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi son notlar 15:20
Trabzonspor sahasında Karşıyaka'yı yendi! Trabzonspor sahasında Karşıyaka'yı yendi! 15:07
Lyon Paris Saint-Germain maçı bilgileri Lyon Paris Saint-Germain maçı bilgileri 15:01
G.Saray'da Liverpool hazırlıkları başladı! G.Saray'da Liverpool hazırlıkları başladı! 14:56
Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! 14:49