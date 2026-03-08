Domenico Tedesco'dan Samsunspor maçı öncesi çarpıcı açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılama öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Domenico Tedesco: "Rakiplerin nasıl sonuçlar aldığının bizler için önemi yok. Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Kendi maçlarımıza, kendi antrenmanlarımıza odaklanacağız. Doğru yöntem bu. Yol haritamız değişmeyecek. Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Bizler ödevimizi doğru yaptığımız sürece zaten gerisi gelir."

"Takımdaki atmosfer çok iyi. Türkiye Kupası'nda devam etmek için Gaziantep FK maçını kazanmamız önemliydi. Bugünkü maçta da oyunu kontrol ederek kazanmak istiyoruz."