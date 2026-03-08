CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko sahasında galip: İşte maçın özeti

Fenerbahçe Beko sahasında galip: İşte maçın özeti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında Mersinspor'u 91-78 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 20:10
Fenerbahçe Beko sahasında galip: İşte maçın özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Mersinspor'u 91-78 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 19. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Mersinspor ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Jantunen 9, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 12, Demircan Demir, Melih Mahmutoğlu 10, De Colo 11, Onuralp Bitim, Silva 10, Zagars 6

Mersinspor: Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Ergi Tırpancı 3, White 6, Olaseni 4, March 15, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Chassang 7, Enoch 12

1. Periyot: 21-17

Devre: 46-32

3. Periyot: 68-51

