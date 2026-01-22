CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayla McBride'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Kayla McBride'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 12:40
Kayla McBride'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

