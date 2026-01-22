Kayla McBride'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.
McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
