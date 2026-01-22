CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

GALATASARAY HABERİ - Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, menajeri Elio Pino'nun İstanbul'dan yaptığı kum saatli paylaşım sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 11:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, yıldız golcü Mauro Icardi'nin mücadelede süre almaması dikkat çekmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcunun geleceğine ilişkin soru işaretleri sürerken, cephesinden gelen bir paylaşım gündemi hareketlendirdi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Icardi'nin menajeri Elio Pino, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu duyurdu. Paylaşımda kullanılan kum saati emojisi, görüşmelerin yaklaştığına dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev alan 32 yaşındaki golcü, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Menajerinin İstanbul'a gelişi, sözleşme uzatma ya da yeni bir yol haritası için temasların başlayabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PAOK-Real Betis maçı detayları PAOK-Real Betis maçı detayları 11:18
Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında... Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında... 11:10
Basketbol Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI Basketbol Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI 11:04
Malmö FF-Kızılyıldız maçı detayları Malmö FF-Kızılyıldız maçı detayları 10:54
Shai Thunder'ı galibiyete taşıdı Shai Thunder'ı galibiyete taşıdı 10:41
Beşiktaş’a Premier Lig’den 10 numara! Beşiktaş’a Premier Lig’den 10 numara! 10:38
Daha Eski
Talisca'ya çifte talip! Transferi hemen bitirmek istiyorlar Talisca'ya çifte talip! Transferi hemen bitirmek istiyorlar 10:28
Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor 10:16
Young Boys-Lyon maçı detayları Young Boys-Lyon maçı detayları 10:14
G.Saray'dan Oulai için dev hamle! G.Saray'dan Oulai için dev hamle! 10:14
F.Bahçe Beko Baskonia'yı konuk ediyor F.Bahçe Beko Baskonia'yı konuk ediyor 09:59
Brann-Midtjylland maçı detayları Brann-Midtjylland maçı detayları 09:55