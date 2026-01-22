GALATASARAY HABERİ - Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, yıldız golcü Mauro Icardi'nin mücadelede süre almaması dikkat çekmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcunun geleceğine ilişkin soru işaretleri sürerken, cephesinden gelen bir paylaşım gündemi hareketlendirdi.

Icardi'nin menajeri Elio Pino, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu duyurdu. Paylaşımda kullanılan kum saati emojisi, görüşmelerin yaklaştığına dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.