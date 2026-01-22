Galatasaray'dan Singo için şoke eden karar!

Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren İnce, "Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu." ifadelerini kullandı.