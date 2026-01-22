Galatasaray'dan Singo için şoke eden karar!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 3 aydır sahalardan uzak olan Wilfried Singo'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Sağlık heyetinin bir an önce sahalara dönmesi için çalışmalarını sürdürdüğü Fildişili futbolcu için flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Galatasaray, kadrosuna kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.
Özellikle Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan hamleleriyle ses getiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Singo olmuştu.
Cimbom, Monaco'dan transfer ettiği Fildişili savunma oyuncusu için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Büyük umutlarla transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ilk olarak Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlandı.
Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo, 1 ay sahalardan uzak kaldı.
1 ay sonra sahalara geri dönen Wilfried Singo, bu kez 13. haftada oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlık geçirdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Singo'nun Beşiktaş maçında olduğu gibi sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Başkent ekibiyle 22 Kasım'da oynanan maçtan bu yana formasından uzak kalan Fildişili futbolcuya ilgili son açıklama kulüp doktoru Yener İnce'den geldi.
Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren İnce, "Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu." ifadelerini kullandı.
Singo'nun maç içinde büyük spintler attığını aktaran İnce, "Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir." dedi.
KARİYERİ BOYUNCA SAĞ BEK OYNAYAMAYACAK
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.