Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca'ya 2 talip birden!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden biri olan Anderson Talisca ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, iki takımın yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:28
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan kış transfer döneminde şu ana kadar üç transfer açıkladı.

Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan eski kalecisi Mert Günok'u renklerine bağladı.

Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde gelen oyuncuların yanı sıra bazı isimlerle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat Samsunspor'a, Burak Kapacak ise Zecorner Kayserispor'a transfer oldu.

Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlarıyla da yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.

Son haftalarda attığı gollerle sarı-lacivertli taraftarları mest eden yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Deneyimli futbolcuyla ilgili son iddia Brezilya'dan geldi.

CORINTHIANS VE GREMIO İSTİYOR

ESPN kaynaklı haberde Corinthians ve Gremio, Anderson Talisca'yı transfer etmek istiyor.

İki takımın da Brezilyalı futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi.

İki takımın da Talisca'yı ara transfer döneminde transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği ve bu nedenle transferin kolay olmayacağı aktarıldı.

Ayrıca Talisca'nın Brezilya standartlarının çok üzerinde maaş aldığı ve ülkesine dönmek için kazancını düşürmeye istekli olmadığı kaydedildi.

