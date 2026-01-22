Anderson Talisca'ya 2 talip birden!

Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde gelen oyuncuların yanı sıra bazı isimlerle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat Samsunspor'a, Burak Kapacak ise Zecorner Kayserispor'a transfer oldu.