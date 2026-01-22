CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

Galatasaray, Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Christ Oulai için 20 milyon Euro + Ahmed Kutucu teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, teknik heyetle yapılan değerlendirmenin ardından teklifi reddetti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:14
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

Şu ana kadar transferde sessizliğini koruyan sarı kırmızılılar, henüz bir takviye yapmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

Özellikle orta saha bölgesine kaliteli bir oyuncu almak isteyen Cimbom, listesindeki isimlerle temaslarını sürdürüyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

Bu doğrultuda Galatasaray'dan transferde sürpriz bir atak geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

G.SARAY'DAN OUALI BOMBASI!

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Christ Oulai için bordo mavili kulübe teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

Sarı kırmızılıların, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu için Karadeniz ekibine 20 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Ahmed Kutucu takasını teklif ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

Ancak Trabzonsporlu yöneticilerin, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştükten sonra olumsuz cevap verdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI!

Christ Inao Oulai bu sezon Trabzonspor'da toplam 11 karşılaşmada boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı

Genç yıldız yer aldığı 11 müsabakada 2 gol ve 3 asist kaydetme başarısını gösterdi.

