TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Oulai için dev hamle! İşte Trabzonspor’un cevabı
Galatasaray, Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Christ Oulai için 20 milyon Euro + Ahmed Kutucu teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, teknik heyetle yapılan değerlendirmenin ardından teklifi reddetti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:14
