Ziraat Türkiye Kupası
Young Boys-Lyon MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Young Boys-Lyon MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Young Boys ile Lyon karşı karşıya gelecek. Tur umutlarını sürdürmek ve puanını 12'ye çıkartmak isteyen İsviçre ekibi, evinde oynayacağı maçta kazanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Fransa temsilcisi ise 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Young Boys-Lyon maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Young Boys-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:14
Young Boys-Lyon MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Young Boys-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Young Boys ile Lyon, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sahasında galip gelerek tur şansını korumak ve puanını 12'ye yükseltmek isteyen İsviçre temsilcisi, taraftarı önünde avantaj yakalamayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Lyon ise zirvedeki konumunu güçlendirmek adına 3 puanı hedefliyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Young Boys-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Young Boys-Lyon maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

YOUNG BOYS-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak Young Boys-Lyon maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YOUNG BOYS-LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Young Boys: Keller; Andrews, Wuthrich, Benito, Mambwa; Gigovic, Lauper, Fassnacht, Sanches, Monteiro; Bedia

Lyon: Grief; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico; Tessman, Morton, Abner, Sulc; Endrick, Moreira

