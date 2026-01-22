Feyenoord-Sturm Graz MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Feyenoord-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Feyenoord ile Sturm Graz arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son virajlara girilirken iki ekip de hata yapmadan 3 puana ulaşmayı hedefliyor. Sahasında avantajını kullanmak isteyen Feyenoord, 3 puanla sahaya çıkarken; 4 puana sahip Sturm Graz ise deplasmanda kazanarak iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Feyenoord-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FEYENOORD-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Feyenoord-Sturm Graz maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FEYENOORD-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Feijenoord'da oynanacak Feyenoord-Sturm Graz maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.