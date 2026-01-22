İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten sarı-kırmızılılar 17. sıraya yerleşirken, İspanyol basını zorlu atmosfer ve oyuna dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o manşetler... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:52Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 10'a çıkararak son hafta öncesi 17. sırada yer aldı.
Mücadelenin ardından İspanyol basını, İstanbul'daki atmosferi ve Atletico'nun deplasman performansını sert başlıklarla gündeme taşıdı.
İŞTE O MANŞETLER
El Mundo Deportivo, karşılaşmayı "Cehennemde Atlético için mucizevi bir puan" sözleriyle değerlendirdi.
SPORT ise "Galatasaray, Atlético'nun ilk 8'e girmesini zorlaştırdı ve Barça'ya yardım eli uzattı" manşetini attı.
AS, deplasman zorluğuna dikkat çekerek "Cehennem, Atletico için deplasmanda oynamak" ifadesini kullandı.
El País de oyunun sertliğine vurgu yaparak "Atlético için Galatasaray karşısında cehennem gibi bir beraberlik" başlığını tercih etti.