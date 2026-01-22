İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 10'a çıkararak son hafta öncesi 17. sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından İspanyol basını, İstanbul'daki atmosferi ve Atletico'nun deplasman performansını sert başlıklarla gündeme taşıdı.