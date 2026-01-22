CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

İspanyol basınından GalatasarayAtletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten sarı-kırmızılılar 17. sıraya yerleşirken, İspanyol basını zorlu atmosfer ve oyuna dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o manşetler... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:55
İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 10'a çıkararak son hafta öncesi 17. sırada yer aldı.

İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

Mücadelenin ardından İspanyol basını, İstanbul'daki atmosferi ve Atletico'nun deplasman performansını sert başlıklarla gündeme taşıdı.

İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

İŞTE O MANŞETLER


El Mundo Deportivo, karşılaşmayı "Cehennemde Atlético için mucizevi bir puan" sözleriyle değerlendirdi.

İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

SPORT ise "Galatasaray, Atlético'nun ilk 8'e girmesini zorlaştırdı ve Barça'ya yardım eli uzattı" manşetini attı.

İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

AS, deplasman zorluğuna dikkat çekerek "Cehennem, Atletico için deplasmanda oynamak" ifadesini kullandı.

İspanyol basınından Galatasaray–Atletico Madrid maçı sonrası flaş manşetler! 'Cehennemde 1 puan'

El País de oyunun sertliğine vurgu yaparak "Atlético için Galatasaray karşısında cehennem gibi bir beraberlik" başlığını tercih etti.

SON DAKİKA
