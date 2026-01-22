CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Premier Lig’den 10 numara! 2 talibi daha var

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Rafa Silva ile yolların ayrılmasının ardından on numara arayışına giren Beşiktaş, rotayı Premier Lig’e çevirdi. Siyah-beyazlıların gündeminde, Nottingham Forest forması giyen 23 yaşındaki James McAtee var. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:38
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, on numara bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva ile vedanın ardından bu pozisyona net bir takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın transfer listesinde dikkat çeken bir isim öne çıktı.

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen James McAtee ile yakından ilgileniyor. Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra Porto ve Strasbourg'un da genç oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Bu sezon Nottingham Forest'ta 12 maçta 494 dakika süre alan McAtee'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. 23 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri ise 23 milyon euro seviyesinde. Forest, sezon başında McAtee için 25 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

Altyapısından yetiştiği Manchester City'nin ardından Sheffield United'da kiralık forma giyen McAtee, oyun zekâsı ve çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Asıl mevkisi on numara olan genç futbolcu; merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca İngiltere U21 Milli Takımı'nda 24 kez forma giydi.

