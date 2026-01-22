Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak

Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)