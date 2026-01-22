Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın perdesi yarın açılacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:13
Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

