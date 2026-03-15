Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden N'Golo Kante ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 09:29
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Kanarya aldığı bu skorla ezeli rakibi Galatasaray ile yarışta olduğu şampiyonluk mücadelesinde büyük bir yara aldı.
Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol ve alınan skor nedeniyle futbolcuların büyük bir kısmına taraftarlar tepki gösterdi.
Bu isimlerden birisi de N'Golo Kante oldu.
Golcü transferi yerine önemli bir maliyetle Fenerbahçe'ye transfer edilen Fransız N'Golo Kante, şu ana kadar beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.
Suudi Arabistan'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu sahada beklentilerin bir hayli altında kalırken, performansı eleştirileri de beraberinde getirdi.