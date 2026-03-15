Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Avustralya Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Avustralya Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor! A Milli Kadın Basketbol Takımımız, C Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında basketbolun ekol ülkelerinden biri olan Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye-Avustralya kadın milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme bilgileri ve maç öncesi son durum...

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 09:19
Türkiye Avustralya Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Avustralya maçı CANLI izle!

Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda mücadele eden Türkiye Kadın Millî Basketbol Takımı, dördüncü maçında güçlü rakibi Avustralya Kadın Millî Basketbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Basketbolun köklü ülkelerinden biri olan Avustralya karşısında sahaya çıkacak olan milliler, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Peki Türkiye - Avustralya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar ve canlı izleme bilgileri…

TÜRKİYE - AVUSTRALYA KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bu kritik mücadelesi 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacaktır.

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Potanın Perileri'nin Avustralya ile karşı karşıya geleceği dev maç saat 20:30'da başlayacak.

TÜRKİYE - AVUSTRALYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma; TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftar desteğiyle gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TRT Spor Yıldız üzerinden tüm sporseverler tarafından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

C GRUBU'NDA SON DURUM: POTANIN PERİLERİ YÜKSELİŞTE!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde şimdiye kadar şu sonuçları aldı:

1. Maç: Kanada 69 - 71 Türkiye (G)

2. Maç: Türkiye 55 - 59 Arjantin (M)

3. Maç: Japonya 67 - 75 Türkiye (G)

👉 Grupta 3 maç sonunda 2 galibiyete ulaşan ay-yıldızlı ekibimiz, Avustralya karşısında da kazanması durumunda 2026 Dünya Kupası biletini büyük ölçüde cebine koyacak. Rakip Avustralya ise gruptaki yenilgisiz serisini sürdürerek liderlik koltuğunu korumayı amaçlıyor.

MAÇ KADROSU VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki millilerimizde, Japonya maçının yıldızları Sevgi Uzun ve Teaira McCowan'ın bugünkü maçta da pota altı ve dış atışlarda kilit rol oynaması bekleniyor.

