Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Kaliteli teknik adamların kimliği, takımların başarı yolculuklarını da şekillendirir!

Fatih Tekke hem saha kenarındaki adamlık duruşunu, hem de bilgi ve zerafeti temsil ediyor.

Bu sezon ligin şövalyesi de Fatih Tekke! Kendisine alkışlarımızı gönderiyoruz.

Cumartesi gecesi gökyüzünden bir yıldız indi ve Fatih Tekke'nin göğsünde bir rozete dönüştü! Onuachu atıyor, Trabzonspor tarih yazıyor!

Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi Onuachu… Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdığı yetmezmiş gibi, attığı golden sonra omuzlarına çıkanları da taşıyan bir yük treni!

Smokinle değil, bordo-mavi formayla sahaya çıkan bir futbol işçisi Onuachu… Trabzonspor tribünlerini birleştiren sihirli ayak Onuachu!

Ayakları ile sahada senfoni yazan bir futbol piyanisti Onuachu… Formasının içine yüreğini de koyarak oynayan, kitabı yazılacak golcü Onuachu!