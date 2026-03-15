Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Mücadele 3-0 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi. Ahmet Çakar, mücadele sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 09:36
GALATASARAY BU İŞİ BİTİRDİ!

Galatasaray, galiba işi bitirdi. En yakın rakibiyle puan farkı 7. Her ne kadar ikisiyle de maçı olsa bile bazı oyuncular, ligin çok üzerinde. Örneğin Osimhen, sadece gol atmıyor, sadece jeneriklik vuruşlar yapmıyor, takıma liderlik de yapıyor.

İlk yarıda her ne kadar G.Saray pozisyon bulsa da dengeli bir oyun vardı. Başakşehir, oynamaya çalıştı. Bazen de pozisyona girdiler ama ikinci yarı korkunç bir G.Saray izledik.

Başakşehir ligin iyi takımlarından biri ama özellikle ikinci yarı tam anlamıyla sürklase oldular. İkinci yarının başında Başekşehir, 10 kişi kaldı. Kazanılan serbest vuruşta da Singo, arka direkte G.Saray'daki ilk golünü attı.

Zaten G.Saray skor avantajını yakalayıp da rakipten bir fazla oynayınca kaçınılmaz son geliyor. Ardından Osimhen'in koşusu, göğsünde yumuşatışı ve vuruşu. Harika bir gol. Aslında o golden önce uçarak attığı vole direkten döndü.

BATUHAN'I BEĞENDİM

O top direkten dönmese yılın golüydü. Bitime dakikalar kala da Yunus, çizgi halindeki defanstan sıyrılıverdi, döndü ve Nhaga'nın önüne bıraktı, o da attı. Sonuçta Okan Buruk'lu G.Saray dörtte dört yapmak üzere.

Hakem Batuhan Kolak'ı beğendim. İkinci sarı karttan gelen kırmızı kart doğru karar. Rakibin ayağına basma var. Stili, oyunculara yaklaşımı da çok iyiydi.

