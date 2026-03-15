Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa - ikas Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Futbolseverler ise maç öncesinde “Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmasına dair detaylar…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 10:19
Kasımpaşa-ikas Eyüpspor maçı canlı anlatım!

Süper Lig'de kritik bir viraja girilirken gözler İstanbul'daki yerel derbiye çevrildi. Son haftalarda puan kaybı yaşayan Kasımpaşa, sahasında Atila Gerin yönetimindeki İkas Eyüpspor'u ağırlıyor. Her iki takım için de "6 puanlık maç" niteliği taşıyan bu mücadele, ligin alt sıralarındaki dengeleri değiştirebilir. Ev sahibi Kasımpaşa, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan Claudio Winck'in durumu maç saatinde belli olacak. Konuk ekip Eyüpspor ise Süper Lig'deki ilk sezonunda kalıcı olma yolunda Ankara deplasmanından sonra bu İstanbul derbisinden de puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Eyüpspor'da kart cezası sona eren Caner Erkin ilk 11'deki yerine geri dönüyor.

KASIMPAŞA - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Eyüpspor maçı 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa-İkas Eyüpspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre bu kritik randevuyu Zorbay Küçük yönetecek.

KASIMPAŞA-İKAS EYÜPSPOR MAÇI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kasımpaşa maç günü paylaşımı

İkas Eyüpspor maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

