Haberler Trabzonspor Trabzonspor sahasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Trabzonspor sahasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:16
Trabzonspor sahasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 18 haftasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Mustafa Eskihellaç ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

ONUACHU, 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyunusu Paul Onuachu'nun yarınki karşılaşmada görev alması bekleniyor.

En son 12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra takımda yer alabilecek.

41 gün aradan sonra kadroda yer alacak Onuachu, Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupada da 1 maç olmak üzere toplam 6 resmi maç sonra formasına kavuşacak.

Bordo-mavili takımın hafta içinde İtalya'nın Parma Kulübünden kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Mathias Lovik'in de Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda görev alması bekleniyor.

