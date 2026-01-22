CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Brann-Midtjylland MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brann-Midtjylland MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Brann ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmek için kazanmanın yollarını arayacak Norveç ekibi, 8 puanla 22. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanıp, ilk 8'i garantilemenin hesaplarını yapan Danimarka temsilcisi ise 15 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Brann-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brann-Midtjylland MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brann-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı Brann ile Midtjylland arasındaki önemli karşılaşmayla sürüyor. Turnuvada yoluna devam edebilmek için sahasında galibiyet arayan Norveç temsilcisi Brann, 8 puanla 22. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Midtjylland ise 15 puanla zirve yarışındaki konumunu koruyup ilk 8'i matematiksel olarak garantilemenin peşinde. Futbolseverler bu kritik mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Brann-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Brann-Midtjylland maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BRANN-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Midtjylland maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Talisca'ya çifte talip! Transferi hemen bitirmek istiyorlar
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
DEM'deki Kandilci "darbe mekanizması" durulmuyor! Meclis kürsüsünde küstah tehdit: Bu ateş Türkiye'yi de yakar
İspanyol basınından G.Saray maçı sonrası flaş manşetler!
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Shai Thunder'ı galibiyete taşıdı Shai Thunder'ı galibiyete taşıdı 10:41
Beşiktaş’a Premier Lig’den 10 numara! Beşiktaş’a Premier Lig’den 10 numara! 10:38
Talisca'ya çifte talip! Transferi hemen bitirmek istiyorlar Talisca'ya çifte talip! Transferi hemen bitirmek istiyorlar 10:28
Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor 10:16
Young Boys-Lyon maçı detayları Young Boys-Lyon maçı detayları 10:14
G.Saray'dan Oulai için dev hamle! G.Saray'dan Oulai için dev hamle! 10:14
Daha Eski
F.Bahçe Beko Baskonia'yı konuk ediyor F.Bahçe Beko Baskonia'yı konuk ediyor 09:59
Brann-Midtjylland maçı detayları Brann-Midtjylland maçı detayları 09:55
İspanyol basınından G.Saray maçı sonrası flaş manşetler! İspanyol basınından G.Saray maçı sonrası flaş manşetler! 09:51
Feyenoord-Sturm Graz maçı detayları Feyenoord-Sturm Graz maçı detayları 09:22
F.Bahçe'de Kante gelişmesi! Bu hafta içinde... F.Bahçe'de Kante gelişmesi! Bu hafta içinde... 09:15
Süper Lig'de 19. hafta başlıyor! Süper Lig'de 19. hafta başlıyor! 09:13