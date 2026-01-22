Brann-Midtjylland MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brann-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı Brann ile Midtjylland arasındaki önemli karşılaşmayla sürüyor. Turnuvada yoluna devam edebilmek için sahasında galibiyet arayan Norveç temsilcisi Brann, 8 puanla 22. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Midtjylland ise 15 puanla zirve yarışındaki konumunu koruyup ilk 8'i matematiksel olarak garantilemenin peşinde. Futbolseverler bu kritik mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Brann-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Brann-Midtjylland maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BRANN-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Midtjylland maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.