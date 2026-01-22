Usta kalemden Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Gerçek bir kral gibi oynadı"

Galatasaray maça kötü başlamadı ama kalesinde gördüğü ilk pozisyonda rakip golü bulunca hepimize " galiba yine olmayacak" dedirtti. Süper kupa finalindeki berbat oyunla gelen Fenerbahçe mağlubiyeti, sonrasındaysa iç sahada ligin ikinci yarısına puan kaybıyla başlamak bu maç öncesi yeterince moral bozucuydu. Neyse ki Galatasaray mücadeleyi bırakmadı ve şansın da yardımıyla beraberliği buldu. Yenilmemek de önemliydi fakat kazanmak tüm sezonun gidişatı açısından hayatiydi. Aslan, "ligde liderim, kupada iddialıyım ve Avrupa'da yoluma devam ediyorum" diye kükreyerek, sezona kaldığı yerden devam etmek istiyordu. Ayağının tozuyla gelen Osimhen başta olmak üzere, herkes canını dişine takıyordu. İkinci yarıda galibiyeti daha çok isteyen takım Cimbom'du.
70'te sahada "beraberliğe razı" bir Atletico vardı. Sara ile Yunus değişikliği ibreyi iyice lehimize döndürmeyi başarmıştı. Gecenin ikinci saat dilimindeki maçların sonuçlarını bilmeden yazayım ki; ben de pek çoğumuz gibi beraberliğe razıydım aslında. 80'de "beraberliğe razı" olan takım sayısı ikiye çıktı. Barış Alper yerini Jacobs'a bırakırken, Buruk sahadaki oyuncularına da mesajını güçlü şekilde verdi. 85'te Atletico, kazanabileceğini idrak etti ama sahne artık Uğurcan'ındı. La Liga'nın en çok koşan takımı karşısındaki derli toplu oyun, kazanılan puan kadar önemliydi. Açıkçası mevcut koşullarda canını dişine takan bu takıma "helal olsun" demekten başka bir şey gelmiyor içimden.
LEVENT TÜZEMEN - GERÇEK BİR KRAL
Rams Park'ta nefeslerin tutulduğu bir maç izledik. Atletico Madrid, ne zaman topla buluşsa Galatasaray taraftarları Liverpool maçındaki gibi caydırıcı ıslığını sahneye koydu. Galatasaraylı oyuncular, Süper Kupa ve ligde kötü giden maçlardan sonra Atletico Madrid'e karşı sahaya mükemmel bir mücadele yansıttı. Yenilen erken gole rağmen Galatasaray çökmedi, baskı ile Atletico'nun üzerine gitti. Beraberlik golünü yakaladıktan sonra savunmada, orta alanda mümkün olduğu kadar dikkatli ve disiplinli oynamaya özen gösterdi.
Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı dünya yıldızı, gerçekten bir kral gibi oynadı. Yaptığı koşularla, rakiplerini kovalamasıyla arkadaşlarını sürekli ateşledi. Hele hele uzatmanın son dakikasında akıllıca kaptığı topu, yüksek deparla taşıyıp, al da at dercesine bıraktığı pasa Sara çok iyi vurdu, kaleci Oblak kesti. Eğer orada Eren zekice davranıp, çabuk hareket etse Galatasaray geceyi galibiyetle süsleyebilirdi. Alınan bir puan Avrupa yolunu bence daha rahatlattı, baskından kurtuldu.
Sara'nın sürpriz bir şekilde 3 gün sonra sakatlıktan kurtulup oyuna girmesi Galatasaray'ı topladı. Ve o Sara iki tane net pozisyona girdi. Birinde zaten Oblak'ı geçemedi. Eğer Barış Alper yorgun olmasaydı, Yunus fiziksel zafiyet yaşamasaydı Galatasaray oyuna daha çok hakim olabilirdi. Kaleci Uğurcan'ı kutluyorum. Griezmann'ın frikiğini müthiş kurtardı, birçok Atletico ataklarında tehlikeleri yumruklarıyla uzaklaştırırken takım arkadaşlarını direncini de ayakta tutu. Alınan beraberlik camia, Okan Buruk, futbolcular için çok ciddi moral olacaktır.
Rams Park'ın tribünleri, Liverpool maçında olduğu gibi yine muhteşemdi. Galatasaray, maça adeta 1-0 geride başladı. Sörloth ile gelişen atakta Atletico Madrid, Giuliano Simeone ile golü buldu. Yediğimiz golde hava topuna çıkan Abdülkerim ve Eren'in hatası vardı. Hava topuna çıkıyorsan vuracaksın! Vuramayınca Eren'in arkasında pusuda bekleyen Simeone topu ağlara gönderdi.
Maçın hemen başında yediğimiz gol, bizi kendimize getirdi. İki takım da orta alanları çok çabuk geçti. Biz de golü bir yan top organizasyonunda bulduk. Leroy Sane'nin harika ara pasında ceza sahasına sağdan giren Sallai'nin ortasını Marcus Llorente kendi kalesine gönderdi. Skora eşitliği getirdikten sonra ilk yarının son anlarında Barış Alper'in kaçırdığı bir gol var ki... Yunus Akgün'ün bu güzel pasının hakkı goldü. Ama Barış kötü bir vuruş yaptı. Atletico Madrid ise kanatları çok iyi kullandı. Pozisyona girmekte zorlanmadı İspanyol temsilcisi. Özellikle Alvares ile kalemizi yokladılar.
En büyük silahımız Osimhen ise bir türlü markajdan kurtulamadı. Kurtulduğu anlarda ise final hareketlerinde etkisizdi ilk yarıda. İlk yarıda ceza sahasında topla buluşmalara baktığımızda Atletico Madrid 26, Galatasaray ise 11 kez buluşmuş. Diego Simone'nin takımı, La Liga'da savunma performansı ile ön plana çıkan bir ekip. Ama Şampiyonlar Ligi'nde dün olduğu gibi çok fazla pozisyon veriyorlar.
İkinci yarıya daha baskılı başlayan taraf, Atletico Madrid'di. Bu dakikalarda çok iyi savunma yaptık. İyi de baskı kurduk. Atletico'nun baskısını kırdıktan sonra son yarım saat biz gol için yüklendik. Barış Alper maç genelinde kendi kanadını çok iyi kullandı. Sane de iyiydi. Savunmaya da destek verdi. Evet ilk yarıda rakibe çok pozisyon verdik. Ama ikinci devrede Atletico pozisyona girmekte zorlandı. Afrika Kupası, Osimhen'i çok yıpratmış, yormuş. Maç genelinde etkisizdi Osimhen.
85'te Griezmann'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu Uğurcan Çakır jeneriklik bir kurtarışla önledi. Uğurcan, 86'da bu kez Baena'nin mermi gibi şutunu önleyerek alkışlandı. Uzatma anlarında resmen galibiyeti kaçırdık. Osimhen'in müthiş pasında Sara kaleci ile karşı karşıya şutunu attı ama Oblak kurtardı. Sara, ayağımıza gelen galibiyet fırsatını tepmiş oldu. Galatasaray, Atletico Madrid'den bir puan alarak ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Galatasaray'ın dünkü performansını beğendim. İyi savaştı. Özellikle ikinci yarıdaki istekli futbol Manchester City maçı öncesi umutlarımızı artırdı.
MUSTAFA ÇULCU - KOVACS MÜTHİŞTİ
Galatasaray, ideal 11 ile sahaya çıkmanın verdiği özgüvenle başladığı oyunda savunma hataları yapınca erken gol yedi. Galatasaray'ın yenilen bu hatalı gole rağmen oyundan düşmeyip çabuk toparlanması beraberliği getirdi. Moralleri yükseltti. Savunma doğru pozisyon almakta zorlanınca kendi sahasından çok çabuk çıkan ve hep bir fazla olan A.Madrid alan ve pozisyonlar buldu. Galatasaray'ı karşılarken de ilk yarı Koke ikinci yarı Le Normand geriye gelerek savunmaya 5'leyerek kalabalık oldular. Sörloth çıkınca Galatasaray savunma merkezi biraz da olsa rahatladı ve top yapmaya başladı.
Klasik beklentilerin aksine 60'tan sonra oyundan düşmek yerine öne çıkan daha etkili bir Galatasaray seyrettik. Çok çekişmeli geçen maçın son dakikası Eren çabuk hareketlenip kaleciden seken topu tamamlayabilse galip gelmek işten bile değildi ama olmadı. Kazanılan bir puan sıralama için çok değerli. İstvan Kovacs UEFA Elit kategori 41 yaşında, Romanya'da spor eğitmeni, Avrupa liglerinde 3 finali de yönetmiş çok deneyimli, sakin ve atletik bir hakem. Sezon başı Fenerbahçe- Feyenoord (5-2) maçı yönetmişti. Bu kez ülkemize gelirken yanına 38 yaşında UEFA 2. kategori FİFA hakemi olan öz kardeşi Szabolcs Roland Kovacs'ı 4. hakem almış.
Sözlü ikazla girdiği maçın hemen başında otoritesini gösterdi. 53'te Galatasaray'ın penaltı beklediği Sane-Hancko pozisyonunda devam kararı doğru. Kovacs oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Sanki maçı yapay zeka yönetiyor gibi faul ve kartlarda hiç hata yapmadı. Oyuna ve oyunculara yaklaşımı ders niteliğindeydi. Şiir gibi muhteşem bir hakem yönetimi seyrettik.