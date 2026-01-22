Viktoria Plzen-Porto MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Viktoria Plzen-Porto maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Viktoria Plzen ile Porto arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. İlk 8 yarışında iddiasını korumak isteyen Çekya temsilcisi, sahasında kazanarak puanını 13'e çıkarmayı hedefliyor. Aynı puana sahip Porto ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp üst sıralardaki konumunu güçlendirme peşinde. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Viktoria Plzen-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Viktoria Plzen-Porto maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

VIKTORIA PLZEN-PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Doosan Arena'da oynanacak Viktoria Plzen-Porto maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN-PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Viktoria Plzen: Wiegele; Memic, Havel, Spacil, Doski; Cerv, Valenta; Ladra, Vydra, Souare; Adu

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz