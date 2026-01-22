Ömer Üründül’den çarpıcı Galatasaray yorumu! “O ikili müthiş savaştı”

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ı değerlendiren Ömer Üründül, sarı-kırmızılıların oyununu, mücadelesini ve play-off başarısını övgüyle yorumladı. İşte Üründül'ün o yorumları... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 08:48
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sabah yazarı Ömer Üründül, sarı-kırmızılıların performansını köşesinde değerlendirdi.

Üründül, Galatasaray'ın maça seyircisinin büyük desteğiyle yüksek tempoda ve baskılı başladığını, ancak erken yenen golün önemli bir handikap yarattığını belirtti. Skoru kısa sürede dengeleme zorunluluğunun fiziksel anlamda risk oluşturduğunu vurgulayan deneyimli yazar, 20. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle gelen beraberliğin oyunun dengesini değiştirdiğini ifade etti.

Bu dakikadan sonra mücadelenin başa baş bir hale büründüğünü aktaran Üründül, Galatasaray'ın takım halinde iyi savaştığını ve Barış Alper'in daha dikkatli olması halinde öne geçebileceğini yazdı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla alan sarı-kırmızılıların, Diego Simeone'nin savunma ağırlıklı hamleleri karşısında pozisyon üretmekte zorlandığını kaydetti.

Maçın son bölümünde Atletico Madrid baskısının arttığını belirten Üründül, Uğurcan'ın kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ın ayakta kaldığını dile getirdi. 90. dakikada Sara ile galibiyetin kaçtığını, son saniyelerde ise yine Sara'nın maçın en net fırsatını değerlendiremediğini vurguladı.

Yazısının sonunda Üründül, Galatasaray'ın bu sonuçla ilk 24 içine girerek play-off'a kalmasının çok değerli olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların güçlü bir rakibe karşı hem iyi oynadığını hem de iyi mücadele ettiğini belirten tecrübeli yazar, Sane'nin kalite anlarını, Lemina ve Torreira'nın müthiş savaşını öne çıkardı ve karşılaşmanın hakem performansını da övgüyle değerlendirdi.

