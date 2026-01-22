CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Bologna-Celtic MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Celtic MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Bologna ile Celtic karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapan İtalya temsilcisi, 11 puanla 13. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak turnuvaya devam etmenin yollarını arayacak İskoç ekibi ise 7 puanla 24. sırada bulunuyor. Peki, Bologna-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bologna-Celtic MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı Bologna ile Celtic arasındaki kritik karşılaşmayla sürüyor. Sahasında oynayacağı mücadelede ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen Bologna, 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan Celtic ise 7 puanla çıktığı zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak sıralamada yükselmenin peşinde. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. Peki, Bologna-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Bologna-Celtic maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BOLOGNA-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Celtic maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLOGNA-CELTIC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bologna: Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro

Celtic: Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Yang, Maeda, Tounekti

ASpor CANLI YAYIN

IDEFIX - REKLAM
Usta kalemden G.Saray'ın yıldızına övgü!
DİĞER
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Suriye'de Kandil-SDG hattı çöktü | 4 maddede sahadaki son durum
Ömer Üründül’den çarpıcı G.Saray yorumu!
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti 08:50
Ömer Üründül’den çarpıcı G.Saray yorumu! Ömer Üründül’den çarpıcı G.Saray yorumu! 08:48
Viktoria Plzen-Porto maçı detayları Viktoria Plzen-Porto maçı detayları 08:43
Usta kalemden G.Saray'ın yıldızına övgü! Usta kalemden G.Saray'ın yıldızına övgü! 08:27
Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! 07:00
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 03:01
Daha Eski
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 02:58
İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! 01:23
F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! 01:19
Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum 01:19
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 01:19
Buruk: İlk 24'te olacağız Buruk: İlk 24'te olacağız 01:19