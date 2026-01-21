CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Galatasaray puanını 10'a yükseltti. Peki, Galatasaray Devler Ligi'nde play-off turunu nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 02:58
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti.

Yapay zekanın hesaplamalarına göre, bu sonucun ardından sarı kırmızılı temsilcimiz, lig aşamasının bitimine bir hafta kala ilk 24 yolunda önemli bir adım attı ve üst tura çıkma oranını %99.95'e yükseltti.

Matematiksel olarak neden hala garanti değil?

Galatasaray son hafta Manchester City deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kaybederse 10 puanda kalacak. Aynı anda Galatasaray'ın altında yer alan bazı takımların kazanması halinde, teorik olarak Galatasaray'ın 24. sıranın altına düşmesi mümkün.

Özellikle:

9 puanlı Marsilya, Leverkusen ve Monaco

8 puanlı PSV, Athletic Bilbao, Olympiacos, Napoli ve Kopenhag

takımları son maçlarını kazanmaları halinde Galatasaray'ın önüne geçebilecek ekipler arasında yer alıyor. Bu nedenle %100 matematiksel garanti henüz oluşmuş değil.

Cimbom'un elenme ihtimali var mı?

Galatasaray'ın elenmesi için çok sayıda düşük olasılıklı sonucun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın ilk 24 dışına düşmesi için:

Sarı kırmızılıların deplasmanda Manchester City'ye kaybetmesi,

9 puanlı takımların çoğunun kazanması,

8 puanlı takımların en az 4'ünün birden galip gelmesi gerekiyor.

Üstelik bu galibiyetlerin bazılarının Barcelona, Bayern Münih, Chelsea gibi güçlü rakiplere karşı gelmesi lazım.

Bu zincirin tamamının aynı anda gerçekleşme ihtimali oldukça düşük.

Olasılık hesabı ne diyor?

Takımların güç dengeleri dikkate alınarak yapay zekanın gerçekleştirdiği simülasyonlara göre:

Galatasaray'ın play-off'a kalma ihtimali: %99,95

İlk 24 dışında kalma ihtimali: %0,05 (binde 5)

Galatasaray:

Kazanır ya da berabere kalırsa: Play-off'u kesin olarak garantiliyor.

Kaybetse bile: Elenme riski binde bir altı seviyede kalıyor.

Yani sonuç olarak, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde matematiksel olarak henüz %100 olmasa da, oluşabilecek senaryoların zorluğu ve olasılık hesapları dikkate alındığında play-off'a kalmayı fiilen garantilemiş durumda.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde yoluna devam edememesi için büyük bir sürprizler zinciri gerekiyor.

