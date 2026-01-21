İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarının sonuçları!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10 yapan sarı-kırmızılılar, son hafta maçları öncesi 17. sırada yer aldı.

Bayern Münih, sahasında Union Saint-Gilloise'ı Harry Kane'in golleriyle 2-0 yendi. Bu sonuçla 18 puana çıkan Bavyera ekibi, lider Arsenal'ın ardından ilk 8'e girmeyi garantileyen ve son 16 turu bileti alan ikinci takım oldu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 82 dakika forma giydiği maçta Juventus, evinde Benfica'yı Khephren Thuram ve Weston McKennie'nin golleriyle 2-0'lık skorla geçti.

Gecenin en gollü karşılaşmasında Barcelona, deplasmanda Slavia Prag'ı 4-2 yendi. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, Fermin Lopez (2), Dani Olmo ve Robert Lewandowski kaydetti. Ev sahibi takımın gollerini, Vasil Kusej ve Robert Lewandowski kendi kalesine attı.

Son müsabakalar öncesi 15'er puanlı Real Madrid ve Liverpool ile 14 puana sahip Tottenham, ilk 16 sıra içerisinde yer almayı garantiledi.

Lig aşamasının son hafta maçları 28 Ocak'ta oynanacak.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-3

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4

Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere): 0-3

Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda): 3-0

Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0