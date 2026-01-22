BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho’dan Rafa Silva için gece yarısı olay sözler!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu. İtalya'da alınan bu yenilginin ardından karşılaşma kadar maç sonu açıklamaları da dikkat çekti.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında Rafa Silva hakkında yöneltilen sorulara beklenmedik bir karşılık verdi. Tecrübeli teknik adam, sorunun ardından yanındaki medya sorumlusuna dönerek, "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" ifadelerini kullandı.

Medya sorumlusunun "Hayır, değil" cevabı üzerine Mourinho'nun sadece "Değilmiş" demesi, salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Bu diyalog, Portekiz basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bilindiği üzere Benfica, Rafa Silva'nın transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı. Portekizli futbolcunun dün Türkiye'den ayrılması, sürecin kısa süre içinde tamamlanabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.