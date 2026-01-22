CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PAOK-Real Betis CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-Real Betis CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında PAOK ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Son haftalara girilirken ilk 8 için sahaya çıkacak iki takım da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibine karşı kazanarak puanını 12'ye çıkartmayı hedefleyen Yunanistan ekibi, evinde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda üst sıralardaki yerini korumayı amaçlayan İspanya temsilcisi ise 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, PAOK-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 11:18
PAOK-Real Betis CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı PAOK ile Real Betis arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. İlk 8 yarışında hata lüksü kalmayan iki ekip de sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Taraftarı önünde oynayacak PAOK, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 12'ye yükseltmek isterken; 14 puanla 4. sırada bulunan Real Betis ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralardaki konumunu korumayı amaçlıyor. Peki, PAOK-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak PAOK-Real Betis maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

PAOK-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Toumba Stadyumu'nda oynanacak PAOK-Real Betis maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi!
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG'li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi
Beşiktaş’a Agbadou transferinde bonservis engeli!
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
