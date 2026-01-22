Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 12:20
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar ve 26 Ocak Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi

14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar

14.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

