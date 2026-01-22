Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar ve 26 Ocak Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol
