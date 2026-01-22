CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Rangers-Ludogorets MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rangers-Ludogorets MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rangers ile Ludogorets karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefleyen İskoç ekibi, son hafta öncesi tur umutlarını sürdürmek istiyor. Zorlu deplasmanda ilk 24 ihtimalini garantilemeyi hedefleyen Bulgaristan temsilcisi ise puanını 10'a yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Rangers-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 11:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rangers-Ludogorets MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rangers-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı Rangers ile Ludogorets arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetine ulaşmak isteyen Rangers, son hafta öncesinde tur umutlarını canlı tutmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Ludogorets ise alacağı puanlarla toplamını 10'a çıkarıp ilk 24 hedefini matematiksel olarak güvence altına almanın peşinde. Peki, Rangers-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RANGERS-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Rangers-Ludogorets maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

RANGERS-LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ibrox Park'ta oynanacak Rangers-Ludogorets maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

IDEFIX - REKLAM
Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
MSB'den "Gereği yapılıyor" açıklaması! Nusaybin'de bayrağımıza el uzatan YPG'li failler tespit edildi | Suriye ve Süleyman Şah'da son durum
Beşiktaş’a Agbadou transferinde bonservis engeli!
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı 12:01
Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! 11:56
Beşiktaş’a Agbadou transferinde bonservis engeli! Beşiktaş’a Agbadou transferinde bonservis engeli! 11:56
Rangers-Ludogorets maçı detayları Rangers-Ludogorets maçı detayları 11:43
Salzburg-Basel maçı detayları Salzburg-Basel maçı detayları 11:26
Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! Icardi’nin menajeri İstanbul’a geldi! 11:26
Daha Eski
PAOK-Real Betis maçı detayları PAOK-Real Betis maçı detayları 11:18
Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında... Singo için şok karar! Kariyerinin geri kalanında... 11:10
Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 11:04
Malmö FF-Kızılyıldız maçı detayları Malmö FF-Kızılyıldız maçı detayları 10:54
Shai Thunder'ı galibiyete taşıdı Shai Thunder'ı galibiyete taşıdı 10:41
Beşiktaş’a Premier Lig’den 10 numara! Beşiktaş’a Premier Lig’den 10 numara! 10:38