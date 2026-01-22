Rangers-Ludogorets MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rangers-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı Rangers ile Ludogorets arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetine ulaşmak isteyen Rangers, son hafta öncesinde tur umutlarını canlı tutmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Ludogorets ise alacağı puanlarla toplamını 10'a çıkarıp ilk 24 hedefini matematiksel olarak güvence altına almanın peşinde. Peki, Rangers-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RANGERS-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Rangers-Ludogorets maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

RANGERS-LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ibrox Park'ta oynanacak Rangers-Ludogorets maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.