Malmö FF-Kızılyıldız MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Malmö FF-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta kapsamında Malmö FF ile Kızılyıldız kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Turnuvada sadece 1 puan toplayarak 34. sıraya gerileyen Malmö FF, taraftarı önünde kazanıp umutlarını tazelemek istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Kızılyıldız ise 10 puanla 17. basamakta yer alırken, alacağı bir galibiyetle ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Peki, Malmö FF-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALMO FF-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Malmö FF-Kızılyıldız maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MALMO FF-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eleda Stadyumu'nda oynanacak Malmö FF-Kızılyıldız maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.