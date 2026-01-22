CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Malmö FF-Kızılyıldız MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Malmö FF ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Tur umutlarını zora sokan ve 1 puanla 34. sırada yer alan İsveç ekibi, kazanmanın yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda 3 puan alıp, ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapan Sırbistan temsilcisi ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Malmö FF-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Malmö FF-Kızılyıldız MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Malmö FF-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta kapsamında Malmö FF ile Kızılyıldız kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Turnuvada sadece 1 puan toplayarak 34. sıraya gerileyen Malmö FF, taraftarı önünde kazanıp umutlarını tazelemek istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Kızılyıldız ise 10 puanla 17. basamakta yer alırken, alacağı bir galibiyetle ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Peki, Malmö FF-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALMO FF-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Malmö FF-Kızılyıldız maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MALMO FF-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eleda Stadyumu'nda oynanacak Malmö FF-Kızılyıldız maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Son Dakika
