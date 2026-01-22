Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

Golden sonra oyunda dengeyi kuran sarı-kırmızılılar, topla daha fazla oynayarak temkinli bir şekilde hücumlara çıktı. Atletico Madrid ise daha çok kenar ortalarla pozisyon üretmeye çalıştı. Karşılaşmanın 20'nci dakikasında Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine gönderdiği golle eşitliği sağladı: 1-1. Golün etkisiyle seyircisini arkasına alan Galatasaray, rakip kalede bir hayli baskısını arttırsa da ilk yarı 1-1 eşitlikle bitti.