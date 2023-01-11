Haberler Kimdir CANSU TUMAN KİMDİR? | Survivor Cansu Tuman nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cansu Tuman evli mi, burcu, boyu, kilosu...

CANSU TUMAN KİMDİR? | Survivor Cansu Tuman nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cansu Tuman evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Survivor'un 2023 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Teşkilat'ın sevilen oyuncusu Cansu Tuman'ın hayatı merak konusu oldu. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle izleyicileri büyüleyen Tuman hakkında arama motorlarında Cansu Tuman kimdir? Survivor Cansu Tuman nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cansu Tuman evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:03
CANSU TUMAN KİMDİR? | Survivor Cansu Tuman nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cansu Tuman evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Tam adı Cansu Büşra Tuman olan Teşkilat'ın Celine'i ve ekranların sevilen ismi Cansu Tuman'ın Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arama motorlarında Survivor Cansu Tuman nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cansu Tuman evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. İşte Survivor Cansu hakkında tüm merak edilenler...

CANSU TUMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1994 yılında İstanbul'da doğan 29 yaşındaki Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi almaktadır. Tuman ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • Teşkilat (Celine, TV Dizisi 2022)
  • Alparslan: Büyük Selçuklu (Aysu Hatun, TV Dizisi 2022)
  • Yemin (Feride, TV Dizisi 2020-2021)
  • Öğretmen (Merve, TV Dizisi 2020)
  • Gerçek Olamaz (Gül, Sinema Filmi 2020)
  • Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği, TV Dizisi 2017)
  • Aşk Laftan Anlamaz (Leyla, TV Dizisi 2017)
  • Kiralık Aşk (TV Dizisi 2015)
  • Arka Sokaklar (TV Dizisi 2015)

CANSU TUMAN EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU...

Özel hayatı hakkında bilgi paylaşmayan Cansu Tuman, 1,68 metre boyunda, 52 kg ağırlığında ve Oğlak burcudur.

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