Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Daikin'de ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray Daikin'de ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Massimo Barbolini ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 17:54
Galatasaray Daikin'de ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini'nin sözleşmesi feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Massimo Barbolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22 maçta aldığı 15 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Avrupa'da ise CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray, ilk maçta deplasmanda Fransa'nın Levallois Paris Saint-Cloud takımını 3-2 yenmişti.

