Anderson Talisca: Bir fırsatımız daha olacak

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Anderson Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Nottingham Forest maçından sonraki gün paylaşımda bulunan Brezilyalı oyuncu, taraftarın yarasını sarmaya çalıştı. Talisca'nın paylaşımında, "Dünkü maç, hem takım hem de bireysel olarak geçirdiğimiz sezonu düşünürsek unutulması gereken bir maçtı. Hayatta her zaman zaferler ve mutluluk yoktur. Dün olanlar da hayatın ve futbolun bir parçası. Odaklanıyoruz çünkü Pazartesi günü tekrar gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak. Haydi Fenerbahçe Hep birlikte." ifadeleri yer aldı.