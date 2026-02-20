CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca: Bir fırsatımız daha olacak

Anderson Talisca: Bir fırsatımız daha olacak

Anderson Talisca, Nottingham Forest mağlubiyetinin ardından yaptığı paylaşımda taraftarlarına, "Pazartesi günü tekrar gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak." dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 18:05
Anderson Talisca: Bir fırsatımız daha olacak

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Anderson Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Nottingham Forest maçından sonraki gün paylaşımda bulunan Brezilyalı oyuncu, taraftarın yarasını sarmaya çalıştı. Talisca'nın paylaşımında, "Dünkü maç, hem takım hem de bireysel olarak geçirdiğimiz sezonu düşünürsek unutulması gereken bir maçtı. Hayatta her zaman zaferler ve mutluluk yoktur. Dün olanlar da hayatın ve futbolun bir parçası. Odaklanıyoruz çünkü Pazartesi günü tekrar gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak. Haydi Fenerbahçe Hep birlikte." ifadeleri yer aldı.

Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık"
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan Milas'ta ağaç kıyımı yapan CHP'lilere sert tepki: "Çevre istismarcılarına fırsat vermeyeceğiz"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca: Bir fırsatımız daha olacak Talisca: Bir fırsatımız daha olacak 18:04
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 17:49
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü 17:33
Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! 13:37
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 13:41
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 14:38
Daha Eski
Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes | CANLI İZLE Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes | CANLI İZLE 15:56
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 16:29
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 17:14
Brest-Marsilya maçı tüm detayları! Brest-Marsilya maçı tüm detayları! 10:26
Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! 10:36
Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! 10:43