BERDAN MARDİNİ KİMDİR? | Berdan Mardini kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? - Berdan Mardini burcu, boyu ve kilosu...

Hafif arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan ve Senden Çocuğum Olsun şarkısı ile 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı, oyuncu ve sunucu, kariyerine Survivor ile devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın 2023 kadrosunda açıkladığı ilk yarışmacı olan Berdan Mardini'nin kim olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Berdan Mardini burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

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BERDAN MARDİNİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen Mardin Yaylabaşı köyünden olan 44 yaşındaki Berdan Mardini, 5 Kasım 1978'de Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Engin Karademir olan sanatçının 6 kardeşi vardır. Babası Şerif Mardini bir devlet memuruydu. Babasının mesleği nedeniyle eğitimini değişik illerde sürdürmek zorunda kaldı. İlkokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde okudu. Daha sonra babasının tayini çıkınca, ailesiyle birlikte Isparta'nın Gelendost ilçesine taşındı. İlkokul üçüncü sınıfa Gelendost'ta devam etti. O yıllarda yeteneği ön plana çıkmaya başlıyordu. Okulda oynadığı piyes, tiyatro gibi sanat alanlarında sesinin güzelliği çevresi tarafından fark edildi.

İlkokul 5.sınıfta düzenlenen ilçeler arası şiir yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra ortaokulda üç, lisede iki sene tiyatro oynadı. Yine okulun düzenlemiş olduğu ses yarışmasında birinci oldu. Babası emekli olunca, ablası ve ağabeyinin yaşadığı İstanbul'a yerleşmek zorunda kaldı. Avcılar Süleyman Nazif Lisesi'nde eğitimine Lise üçüncü sınıftan devam etti. Bir senelik okul yaşantısı içerisinde yine okulun düzenlediği konser ve faaliyetlerde yer aldı. Liseden sonra iş hayatına atıldı.

Babasının tekstil firmasında kardeşleriyle birlikte çalışırken iki sene sonra firmalarının yakınındaki bağlama kursuna yazıldı. Orada çok iyi bağlama çalan birine rastladı. Bir gece onunla birlikte Avcılar sahilde bir bara gidip eğlenmeye karar verdiler. O barda ses düzeni henüz yeni kurulduğu için herkes kendi masasında çalıp söylüyordu. Kendi kendilerine mırıldanırken barın sahibi rica etti ve ses düzeniyle okumasını istedi. Orada bir iki türkü okuyunca çok beğenildi ve geceleri sahneye çıkması istendi.

Bu dönemde sabahtan akşama kadar tekstil atölyesinde çalışan ve işten sonra da ailesinden gizli olarak sahne hayatına başlayan Mardini'yw İstanbul'un değişik semtlerinden teklifler gelmeye başladı. Bu arada profesyonel anlamda müziğe merak sarmaya başlamış ve teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Konfeksiyon hayatına son verip Bakırköy Prestij Bar'dan gelen teklifi doğrultusunda orada çalışmaya başladı. Prestij Bar'da sahne almaya başladıktan sonra, farklı birçok teklifler gelmeye başladı. Profesyonel bir müzik hayatı için nota ve solfej dersleri alarak kendisini bu anlamda geliştirmeye başladı.

Konservatuar sınavlarına giren fakat bu sınavlarda başarılı olamayan Berdan Mardini, birkaç yıl Bakırköy'de sahne aldıktan sonra profesyonel çalışması 2000 yılının kasım ayında piyasaya çıktı. Canan Prodüksiyon tarafından yapılan albümü, gerek yapım hatası gerekse tanıtım hatası barındırması sebebiyle kitlelere onu ulaştıramaazken 2002 yılında istediği albümü yaptı.

BERDAN MARDİNİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Berdan Mardini, 13 Ocak 2010 tarihinde Fatoş Mardini ile evlendi. Miran adında bir oğlu, 8 yaşında Ezmira adında bir kızı vardır. 29 Mart 2021 tarihinde eşiyle anlaşmalı olarak boşandı. Şu anda Sırp sevgilisi Morena Taraku ile birlikte olduğu bilinmektedir.

BERDAN MARDİNİ BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.80 metre boyundaki ve 74 kilo ağırlığındaki Berdan Mardini'nin burcu Akreptir.