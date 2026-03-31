Ziraat Türkiye Kupası
Vincenzo Montella: Allah yardımcımız olsun!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak. Mücadele öncesi milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 21:11 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 21:23
2026 Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız, Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi kazanarak 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. Mücadele öncesi milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

İLK 11 TERCİHİ HAKKINDA

"Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz."

"Her şeyimizi vereceğiz. Ne olursa olsun. Allah yardımcımız olsun!"

Kosova-Türkiye | CANLI İZLE
Dünya Kupası'na katılırsak kasaya milyonlar girecek!
Yeşilçam'ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan'dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Başkan Erdoğan 5G'ye geçişi açıkladı: "Her alanda gümbür gümbür geliyoruz"
Zaniolo'ya dev talip!
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!
