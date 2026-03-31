Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı!

Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Ay-yıldızlıların Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme maçında bir anda yere yığıldı. Korkmaz'ın yere yığılmasının ardından maç durdu. 43 yaşındaki teknik adama sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki teknik adamın bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı. Teknik direktörümüzün ilk tedavisi saha kenarında yapılıyor. pic.twitter.com/rF5fqecv3M — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026

TFF'DEN KORKMAZ PAYLAŞIMI