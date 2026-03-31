Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı!

Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Ay-yıldızlıların Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme maçında bir anda yere yığıldı. Korkmaz'ın yere yığılmasının ardından maç durdu. 43 yaşındaki teknik adama sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki teknik adamın bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.
SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.
— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026
TFF'DEN KORKMAZ PAYLAŞIMI
Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı…