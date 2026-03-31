A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar dağıtılacak. Bu miktar, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 50 artış anlamına geliyor.

2026 Dünya Kupası için belirlenen para ödülleri şu şekilde: Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5-8'incilik: 19 milyon dolar

9-16'ncılık: 15 milyon dolar

17-32'ncilik: 11 milyon dolar

33-48'incilik: 9 milyon dolar