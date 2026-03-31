A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam
A Milli Takım, Kosova engelini aşarsa 2026 Dünya Kupası biletini alacak; turnuvaya katılım hâlinde ay-yıldızlıları en az 10,5 milyon dolarlık gelir bekliyor. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 19:40
Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar dağıtılacak. Bu miktar, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 50 artış anlamına geliyor.
2026 Dünya Kupası için belirlenen para ödülleri şu şekilde:
Şampiyon: 50 milyon dolar
İkinci: 33 milyon dolar
Üçüncü: 29 milyon dolar
Dördüncü: 27 milyon dolar
5-8'incilik: 19 milyon dolar
9-16'ncılık: 15 milyon dolar
17-32'ncilik: 11 milyon dolar
33-48'incilik: 9 milyon dolar
Turnuvaya katılan her takıma ayrıca 1,5 milyon dolar katılım payı verilecek.
Türkiye'nin Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na katılması hâlinde 10,5 milyon dolar ayak bastı parası kazanacağı belirtildi. A Milli Takım'ın turnuvadaki performansına göre elde edeceği toplam gelir ise aldığı derecelere bağlı olarak artacak.
