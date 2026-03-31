CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı TV8 (KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI İZLE) Milli maç saat kaçta? Canlı izle!

A Milli heyecan zirveye ulaştı! Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda en kritik maçına çıkıyor. Play-off yarı finalinde Romanya’yı eleyerek finale yükselen Bizim Çocuklar, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kosova - Türkiye maçı 31 Mart akşamı Priştine’de oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, “Milli maç saat kaçta?” ve “TV8 canlı izle linki nerede?” sorularına yanıt ararken, bu dev mücadele milyonları ekran başına kilitleyecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 20:01 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 20:23
Kosova-Türkiye maçı CANLI izleme linki!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavına çıkıyor! Play-off yarı finalinde Romanya'yı eleyen Bizim Çocuklar, finalde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kazanan tarafın doğrudan Dünya Kupası biletini alacağı bu dev randevuda nefesler tutuldu. Futbolseverler "Milli maç saat kaçta?", "Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, TV8 canlı izle linki nerede?" sorularına kilitlendi. İşte Priştine'den canlı yayınlanacak tarihi maçın tüm detayları FOTOMAÇ.com'da...

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Final mücadelesi olan Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ VE HD İZLE)

Dünya Kupası yolundaki bu tarihi maç, her zaman olduğu gibi şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşacak. Kosova-Türkiye maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Kanal: TV8

Dijital Platform: Exxen

Başlangıç Saati: 21.45

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

TV8 CANLI NASIL İZLENİR?

TV8 canlı yayın izlemek isteyenler özellikle milli maç gibi önemli karşılaşmalar öncesinde "TV8 nasıl izlenir, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. TV8 yayınlarını izlemek oldukça kolay ve tamamen ücretsizdir. TV8, Türkiye'de şifresiz yayın yapan kanallar arasında yer alır.

TV8 ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, TV8 yayınları şifresizdir. Özellikle Türkiye A Milli Futbol Takımı maçları gibi önemli karşılaşmalar, TV8 ekranlarından ücretsiz ve canlı olarak yayınlanmaktadır.

ASpor CANLI YAYIN

Dünya Kupası'na katılırsak kasaya milyonlar girecek!
A Milli Takımımızın 11'i belli oldu!
DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
Zaniolo'ya dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takımımız kader maçı için stada hareket etti 20:17
F.Bahçe'de derbi mesaisi! Alvarez ve Semedo... 19:59
Tottenham'da Roberto De Zerbi dönemi! 19:50
Dünya Kupası'na katılırsak kasaya milyonlar girecek! 19:40
Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı! 19:22
Trabzonspor'un derbi mesaisi devam etti 18:08
Daha Eski
A Milli Takımımızın 11'i belli oldu! 17:44
Zaniolo'ya dev talip! 17:06
"Kosova'yı küçümsemememiz gerek!" 16:57
Kosova-Türkiye maçı canlı, HD izle! 16:45
"Dünya Kupası'na gitmek zorundayız" 16:41
Kosovalı işletmeciden anlamlı davranış! 16:30