CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kosova-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeri

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Yarı finalde Romanya'yı deviren milliler, Kosova engelini de geçerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. A Milli Takımımızın zorlu mücadele öncesi ilk 11'i belli oldu. Kosova-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 20:22 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 20:29
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı 4-3 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor. Son olarak 2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Ay-yıldızlılarda hedef Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem

MİLLİLERİN 649. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

KOSOVA İLE 4'ÜNCÜ MAÇ

Milliler, Kosova ile 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 maçta karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu maçların tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Türkiye; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. İki ülke arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı ise Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması gerekçesiyle değerlendirmede yer almadı.

HEDEF 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK

Bugüne kadar Dünya Kupası'na 3 kere gitme hakkı elde eden Türkiye, turnuvada 2 kez boy gösterdi.1950, 1954 ve 2002 yıllarında turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, 1950 yılında finansal sebeplerden dolayı turnuvada boy göstermemişti. 1954 yılında grup aşamasında kupaya veda eden Türkiye, organizasyondaki en büyük başarısını 2002 yılında elde etti. 2002 yılında Şenol Güneş önderliğinde Dünya üçüncüsü olan Ay-yıldızlılar, daha sonra ise bu organizasyona katılma hakkı elde edemedi. Türkiye, 2002 yılında da play-off oynayarak Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etmişti.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Türkiye'nin Kosova'ya konuk olacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Michael Oliver, son olarak Türkiye'nin Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı olan Kosova-Türkiye mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek bu tarihi karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
