İrfan Can Kahveci: Havai fişekler bizi daha çok motive etti!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. A Milli Takımımızın yıldız ismi İrfan Can Kahveci, Kosova taraftarlarının dün gece Milli Takım oteli önünde havai fişek atması ile ilgili konuştu.

"TÜRK MİLLETİNİ TANIMIYORLAR"

"Havai fişekler bizi daha çok motive etti. Hiç olumsuz etkilemedi. Bizi düşürebileceklerini zannediyorlar ama daha Türk milletini tanımıyorlar sanırım. Daha da hırslandık. Teşekkür ediyoruz."

"TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Dünya Kupası hayaline vurguda bulunan İrfan Can Kahveci, "İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz. Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak" dedi.

İrfan Can Kahveci son olarak, "Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.