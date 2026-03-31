Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor! Alvarez ve Semedo

Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavisi sona eren Nelson Semedo, takımla çalışmalara başladı. Sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in ise sağlık kontrolleri ve tetkik süreçlerinin devam ettiği, birkaç hafta içerisinde kademeli olarak takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.