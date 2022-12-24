CHABY HAN KİMDİR? | Chaby Han kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Chaby Han da kadroya dahil oldu. Peki, Chaby Han kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.