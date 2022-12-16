Haberler Kimdir MURAT EKEN KİMDİR? | Murat Eken kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Murat Eken'in burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

MURAT EKEN KİMDİR? | Murat Eken kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Murat Eken'in burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

Merakla beklenen Survivor 2023'te Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in ardından üçüncü yarışmacı Murat Eken oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da canlandırdığı karakterlerle popüler olan Murat Eken ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Murat Eken burcu, boyu ve kilosu ile ilgili tüm yanıtlar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 20:30
MURAT EKEN KİMDİR? | Murat Eken kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Murat Eken'in burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla ekranların sevilen isimlerinden olan Murat Eken'in Survivor 2023'te yarışacağı açıklandı. Murat Eken'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, arama motorlarında Murat Eken kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Berdan Mardini burcu, boyu ve kilosu kaç? gibi sorularını yanıtını araştırıyor. İşte Murat Eken ile ilgili merak edilenler...

MURAT EKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

MURAT EKEN BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.75 metre boyundaki ve 70 kilo ağırlığındaki Murat Eken'in burcu Aslan'dır.

MURAT EKEN EVLİ Mİ?

Murat Eken, 7 Ağustos 2016 tarihinde Gizem Önen ile dünyaevine girdi. İkili, 4 yıllık evliliklerinin ardından 2020 yılında boşandı.

FİLMOGRAFİ

FİLM

  • Kutsal Damacana (2007)
  • Neşeli Hayat (2009)
  • Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)
  • Müthiş Bir Film (2016)

TELEVİZYON

  • Bir Demet Tiyatro (2006)
  • Hatırla Sevgili (2006)
  • Ertelenmiş Hayatlar (2007)
  • Sınıf (2008)
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008)
  • Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)
  • Düşman Kardeşler (2012)
  • Salih Kuşu (2013)
  • Galip Derviş (2013)
  • Kadim Dostum (2014)
  • Eğlendirme Dairesi (2015)

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